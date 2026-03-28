Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2026, si è tenuto un nuovo televoto che ha portato all'eliminazione di uno dei concorrenti. Le percentuali di voto aggiornate sono state pubblicate e sono disponibili online. Il risultato finale del televoto si è verificato il 30 marzo, giorno in cui è stato comunicato chi è stato eliminato dalla casa.

Nuovo televoto e così anche un nuovo sondaggio del Grande Fratello Vip 2026, con le percentuali aggiornate, che trovate qui di seguito. Chi sarà eliminato nella prossima puntata tra Marco Berry, Giovanni Calvario, Francesca Manzini, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Antonella Elia e Adriana Volpe? Questi concorrenti sono finiti al televoto tramite le nomination, fatta eccezione per Marco Berry, che è stato nominato da Alessandra Mussolini, la nuova preferita del pubblico. Ricordiamo che questo televoto verrà chiuso nella quinta puntata, che andrà in onda lunedì 30 marzo 2026. Ma vediamo ora insieme quali sono state le nomination e il sondaggio. Sondaggio televoto Grande Fratello Vip: chi sarà eliminato tra. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - GF Vip 2026 sondaggio televoto ultim’ora: eliminato 30/03

Articoli correlati

GF Vip 2026 sondaggio televoto ultim’ora: chi sarà eliminato il 24/03È arrivato il momento di votare nel primo televoto a eliminazione del Grande Fratello Vip 2026.

GF Vip 2026 percentuali televoto: Dario Cassini eliminato il 24/03Nel corso della terza puntata, in onda il 24 marzo, è stato eliminato Dario Cassini con il 4.

CRISI GRANDE FRATELLO: la VERITÀ sul TRACOLLO di ILARY BLASI

Contenuti e approfondimenti su GF Vip 2026 sondaggio televoto...

Temi più discussi: Grande Fratello, sondaggi televoto: Berry vs Cassini e sorpresa Todaro, il pubblico ha deciso. Chi esce stasera; Sarà davvero lui il primo concorrente eliminato del Grande Fratello Vip 2026?; Sondaggi del GFVìp 8 seconda puntata, chi è la preferita tra Antonella Elia e Adriana Volpe; Sondaggi Grande Fratello Vip del 24 marzo, chi è l’eliminato di stasera.

Grande Fratello Vip 2026, sondaggi del 27 marzo Alessandra Mussolini domina, Berry in difficoltàIl Grande Fratello Vip 2026 continua a muoversi tra sorprese, tensioni e dinamiche che cambiano di puntata in puntata. Dopo l’eliminazione inattesa di ... ilsipontino.net

Grande Fratello Vip, anticipazioni serata tra nomination, eliminazioni e sondaggiGrande Fratello Vip 2026: cosa succede nella quarta puntata del 27 marzo Il 27 marzo 2026, in prima serata da Cologno Monzese su Canale 5, torna la qu ... assodigitale.it

Il Grande Fratello Vip questa sera potrebbe andare in onda in anticipo rispetto alla consueta collocazione delle 22, una scelta che sarebbe legata allo sciopero dei giornalisti, con il TG5 previsto in edizione ridotta. La variazione di palinsesto potrebbe quindi p - facebook.com facebook

I due Club sono ufficialmente sciolti: da oggi i nostri VIP faranno parte di un unico gruppo #GFVIP x.com