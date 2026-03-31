Nella quarta puntata del GF Vip 2026, Giovanni Calvario è stato eliminato con il 5,92% dei voti del televoto. Le percentuali di voto degli altri concorrenti mostrano Antonella con il 21%. I risultati sono stati comunicati durante la puntata del 30 marzo.

AGGIORNAMENTO quarta puntata: è stato eliminato Giovanni Calvario con il 5.92%. Qui di seguito le altre percentuali: Antonella 21.09%, Francesca 18.62%, Raul 13.81%, Lucia 10.31%, Marco 9.95% e Ibiza 9.22%. Nuovo televoto e così anche un nuovo sondaggio del Grande Fratello Vip 2026, con le percentuali aggiornate, che trovate qui di seguito. Chi sarà eliminato nella prossima puntata tra Marco Berry, Giovanni Calvario, Francesca Manzini, Ibiza Altea, Lucia Ilardo, Antonella Elia e Adriana Volpe? Questi concorrenti sono finiti al televoto tramite le nomination, fatta eccezione per Marco Berry, che è stato nominato da Alessandra Mussolini, la nuova preferita del pubblico. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - GF Vip 2026, eliminato Giovanni: percentuali televoto 30/03

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