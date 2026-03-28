GF Vip 2026 televoto percentuali | Mussolini preferita il 27 03

Durante la quarta puntata del GF Vip 2026, la conduttrice ha comunicato che il concorrente più votato dal pubblico nel televoto è stato il candidato con il 44% delle preferenze. In precedenza, il 27 marzo, le percentuali indicavano che la stessa persona aveva il 27% dei voti. Le percentuali sono state aggiornate nel corso della trasmissione e sono state rese note durante la diretta.

AGGIORNAMENTO quarta puntata: Ilary Blasi ha annunciato che la preferita del pubblico in questo televoto è la Mussolini con il 44.08%. Di seguito le altre percentuali: Francesca 30.75%, Lucia 14.08% e Marco 11.09%. Ilary Blasi ha aperto un nuovo televoto nella terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, che verrà chiuso nel prossimo appuntamento, in onda venerdì 27 marzo. Abbiamo così creato il nostro sondaggio, che trovate a fine articolo, dove è possibile esprimere il proprio voto. Non solo, tenendovi aggiornati ogni giorno, potrete scoprire quale concorrente gli altri telespettatori stanno salvando, ora dopo ora. Ricordiamo che le percentuali possono cambiare da un momento all’altro e che non rappresentano i reali voti che stanno arrivando alla produzione. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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