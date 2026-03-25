GF Vip 2026 percentuali televoto | Dario Cassini eliminato il 24 03

Nella terza puntata del GF Vip 2026, andata in onda il 24 marzo, Dario Cassini è stato eliminato con il 4,67% delle preferenze del televoto. La puntata ha visto anche altre eliminazioni e momenti di confronto tra i concorrenti, mentre le percentuali di voto sono state pubblicate dai responsabili del programma.

Nel corso della terza puntata, in onda il 24 marzo, è stato eliminato Dario Cassini con il 4.67%: (Todaro 28.07%, Paola 25.57%, Francesca 16.14%, Nicolò 9.61%, Lucia 8.76%, Marco 7.18%). È arrivato il momento di votare nel primo televoto a eliminazione del Grande Fratello Vip 2026. Abbiamo aperto il sondaggio, che trovate a fine articolo, con protagonisti Francesca Manzini, Paola Caruso, Marco Berry, Dario Cassini, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro e Nicolò Brigante. Uno tra loro sarà il primo eliminato di questa edizione nella terza puntata che andrà in onda martedì 24 marzo 2026. Vediamo insieme il sondaggio e gli aggiornamenti, giorno per giorno, dell’ultima ora delle percentuali. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

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