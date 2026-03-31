Nel centro storico di Genova, un uomo di 27 anni è stato arrestato durante un controllo di polizia. Durante l’operazione, sono stati trovati eroina e una somma di denaro contante, che sono stati sequestrati. L’individuo è stato tratto in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda è ancora in fase di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Un controllo mirato nel cuore di Genova ha portato all’arresto di un cittadino senegalese di 27 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L’azione della polizia locale si è svolta in vico degli Indoratori, dove l’uomo era sorpreso mentre consegnava tre dosi di eroina a un acquirente italiano. Il tentativo di fuga del sospetto è stato vanificato dagli agenti, che lo hanno bloccato con il denaro dell’operazione ancora in tasca. L’intervento non si è fermato all’arresto immediato: una successiva perquisizione domiciliare condotta in via Fillak ha rivelato una somma ingente di contanti e materiali utilizzati per la preparazione dei farmaci illegali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: arrestato pusher con eroina e contanti nel centro storico

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