Durante un normale controllo di routine presso un centro commerciale, le forze dell'ordine hanno scoperto sostanze stupefacenti e denaro nascosti nello zainetto di un uomo. Si tratta di un pusher di 42 anni, arrestato per detenzione e spaccio di droga. L’intervento ha evidenziato come anche ambienti pubblici e frequentati possano essere teatro di attività illecite, sottolineando l’importanza della vigilanza e delle operazioni di controllo sul territorio.

Un controllo di routine si è trasformato in un’ operazione antidroga in uno dei luoghi più frequentati della città. È accaduto al centro commerciale Le Corti, dove l’occhio attento dei Poliziotti di quartiere della Questura di Varese ha portato a un arresto per spaccio e a una segnalazione per detenzione per uso personale. Durante un servizio di pattuglia dedicato al controllo del territorio, gli agenti hanno notato due uomini muoversi con fare nervoso e sospetto nei pressi dei camerini di un negozio di abbigliamento. Un dettaglio, apparentemente banale, ha fatto scattare l’allarme: alla vista delle divise, uno dei due ha infilato in fretta il proprio zaino all’interno di un camerino, come se volesse liberarsene in tutta fretta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al centro commerciale con la droga. Eroina e contanti nello zainetto. Pusher di 42 anni finisce in manette

Varese, nello zaino quasi un etto di eroina e 1500 euro in contanti: 42enne arrestato al centro commercialeNella giornata del 23 gennaio 2026, la Polizia di Varese ha arrestato un uomo di 42 anni trovandolo in possesso di quasi un etto di eroina e 1500 euro in contanti al centro commerciale.

Leggi anche: Pusher tenta la fuga in scooter contromano a Catania: bloccato dalla Polizia con droga e contanti negli slip

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026 accende Verona: evento speciale al Centro Commerciale Adigeo il 17 gennaio; Chiude l'unico negozio di alimentari del paese? Il Comune organizza i pulmini per portare gli anziani a fare la spesa al centro commerciale; Napoli, dramma al centro commerciale: ragazzino di 11 anni sbalzato da una moto da cross, ricoverato al Santobono; Gli advisor nella cessione del centro commerciale Casamassima in Puglia al gruppo Klepièrre.

Rapinatori armati assaltano la gioielleria del centro commercialeRapina a mano armata al centro commerciale Italmark di Via Brescia a Chiari: nel mirino di un commando di almeno tre malviventi, due di loro sicuramente armati, la gioielleria Gioielli di Valenza, già ... bresciatoday.it

Rapina un ragazzino di 16 anni al centro commerciale e si dà alla fuga: denunciato un 18enneLAGUNDO. Un giovane di 18 anni è stato denunciato dai militari dei carabinieri di Merano per rapina aggravata ai danni di un minorenne. L'episodio è avvenuto all'interno del centro commerciale Algo ... ildolomiti.it

Si sta per sciogliere così un nodo complesso, che rischiava di far slittare ulteriormente l’inaugurazione dell’intera struttura, visto che l’apertura del centro commerciale è subordinata a quella del punto vendita alimentare. Senza il supermercato, non ci può esse - facebook.com facebook

#Venezia. Una giornata come tante in un centro commerciale. Due militari dell’ @Esercito, liberi dal servizio, notano qualcosa che non va. Un uomo è intento a compiere un furto. Non ci pensano due volte, lo bloccano impedendone la fuga. Allertano immediat x.com