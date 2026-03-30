Un uomo di 27 anni proveniente dal Senegal è stato fermato dalla polizia locale nel centro storico, in vico degli Indoratori. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti, portando all’arresto dell’individuo per spaccio di droga. È il secondo arresto di questo tipo nella zona in meno di un mese.

Un altro arresto per spaccio di droga a Genova. Un 27enne originario del Senegal è stato arrestato dalla polizia locale durante un controllo svolto in vico degli Indoratori, nel centro storico. Durante la successiva perquisizione domiciliare, in via Fillak, gli agenti hanno trovato una somma ingente di denaro e materiale per il confenzionamento degli stupefacenti. L’arresto è stato convalidato e per l’uomo è stato disposto anche il divieto di dimora a Genova e provincia. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Un altro pusher arrestato nel centro storico

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