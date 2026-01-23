Varese nello zaino quasi un etto di eroina e 1500 euro in contanti | 42enne arrestato al centro commerciale

Nella giornata del 23 gennaio 2026, la Polizia di Varese ha arrestato un uomo di 42 anni trovandolo in possesso di quasi un etto di eroina e 1500 euro in contanti al centro commerciale. Contestualmente, è stato segnalato un 36enne per detenzione di droga a uso personale. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Varese, 23 gennaio 2026 – La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un 42enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato all’Autorità Amministrativa per detenzione di droga per uso personale un 36enne italiano. Durante un servizio di pattuglia per il controllo del territorio i Poliziotti di Quartiere della Questura di Varese hanno notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi dei camerini di un negozio di abbigliamento del centro Commerciale “Le Corti”, a Varese. In particolare uno dei due, appena notata la presenza dei poliziotti ha riposto il proprio zaino all’interno del camerino, gesto che ha attirato la loro attenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Varese, nello zaino quasi un etto di eroina e 1500 euro in contanti: 42enne arrestato al centro commerciale Leggi anche: Cecina | Fermato con cocaina, hashish e 15mila euro in contanti: 42enne arrestato Leggi anche: Quasi sei etti di droga nello zaino, arrestato sul treno Modena-Mantova La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Quasi un chilo di droga nello zaino: arrestato a 16 anniAVEZZANO - Girava, con lo zaino in spalla e con 800 grammi di hashish per le strade di Caruscino. Uno dei quartieri cittadini dove nelle ultime settimane si sono verificati diversi furti nelle ... ilmessaggero.it Mezzo chilo di ‘erba’ nello zaino: arrestatoAveva con sé quasi mezzo chilo di marijuana, nascosta fra gli abiti dentro zaino. La squadra di polizia... Aveva con sé quasi mezzo chilo di marijuana, nascosta fra gli abiti dentro zaino. La squadra ... ilrestodelcarlino.it All'arrivo degli operatori, i sospetti sono scappati nel verde. Recuperati uno zaino, due bici (chi le riconosce può rivolgersi in caserma) e attrezzature quali bilancini di droga. Il vicesindaco Grazioli: «Grazie alla Protezione civile e ai Carabinieri» facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.