Una donna è stata formalmente accusata di aver lanciato il suo gatto dal balcone del secondo piano del suo appartamento. L’episodio si è verificato nel centro di una città italiana e ha portato all’apertura di un procedimento legale a suo carico per maltrattamenti sugli animali. La vicenda è stata notificata alle autorità competenti, che hanno avviato le indagini del caso.

Macerata, 31 marzo 2026 – È accusata di maltrattamenti di animali perché avrebbe lanciato il gatto dalla finestra al secondo piano del suo appartamento. Era la sera del 2 dicembre del 2024 quando un uomo, affacciato sul balcone di casa sua in via Giuseppe de Angelis – nel quartiere Pace a Macerata –, aveva visto cadere qualcosa nel vuoto dallo stabile di fronte. Così aveva chiamato i carabinieri. In strada c’era un gatto, di colore bianco e nero, impaurito, e a terra delle tracce di sangue. Il felino era stato soccorso da un veterinario dell’assistenza veterinaria ed era stato accompagnato in un centro, a Macerata, per essere sottoposto a tutte le cure del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Gatto lanciato dal balcone”: padrona sotto accusa

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