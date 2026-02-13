Sassari gatto in trappola e carcassa rinvenute | indagine per maltrattamento proprietario sotto accusa

A Sassari, un uomo è sotto inchiesta per maltrattamento dopo che la Polizia locale ha trovato un gatto rinchiuso in una gabbia e il corpo di un altro animale nelle campagne nei pressi della città. La scoperta, fatta durante un controllo di routine, ha portato all'apertura di un’indagine per maltrattamento di animali, mentre le autorità cercano di capire cosa sia successo agli esemplari trovati. I dettagli emergono in un momento in cui cresce l’attenzione pubblica sul rispetto degli animali e sulla tutela delle creature più vulnerabili.

Gatto in Trappola e Carcasse Rinvengono: Indagine per Maltrattamento nell'Agro di Sassari. Un uomo è stato denunciato a Sassari per maltrattamento di animali dopo che la Polizia locale ha scoperto un gatto rinchiuso in una gabbia e la carcassa di un altro esemplare nelle campagne circostanti. L'intervento, scaturito da ripetute segnalazioni di sparizioni di felini nella zona, ha portato al sequestro di una trappola e all'apertura di un'indagine per accertare le responsabilità. Allarme dai Residenti e il Sopralluogo della Polizia Locale. La vicenda ha avuto inizio con una serie di segnalazioni da parte dei residenti dell'agro di Sassari, preoccupati per la scomparsa di diversi gatti nel quartiere.