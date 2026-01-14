Baronissi pastore tedesco muore per un petardo | Lanciato dal balcone lo ha scambiato per cibo
A Baronissi, un pastore tedesco è deceduto dopo aver ingerito un petardo lanciato dal balcone, scambiandolo per del cibo. L’episodio, segnalato sui social media, evidenzia il pericolo rappresentato da gesti imprudenti e irresponsabili che mettono a rischio la vita degli animali. Un incidente che sottolinea l’importanza di comportamenti civili e rispettosi nei confronti degli animali e dell’ambiente.
Un pastore tedesco è morto tra atroci sofferenze dopo aver addentato un petardo lanciato in strada. È il grave episodio di cronaca denunciato attraverso una segnalazione pubblica diffusa sui social network nelle ultime ore a Baronissi. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla proprietaria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
