Baronissi pastore tedesco muore per un petardo | Lanciato dal balcone lo ha scambiato per cibo

A Baronissi, un pastore tedesco è deceduto dopo aver ingerito un petardo lanciato dal balcone, scambiandolo per del cibo. L’episodio, segnalato sui social media, evidenzia il pericolo rappresentato da gesti imprudenti e irresponsabili che mettono a rischio la vita degli animali. Un incidente che sottolinea l’importanza di comportamenti civili e rispettosi nei confronti degli animali e dell’ambiente.

