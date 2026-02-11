Chiara Jaconis e i genitori del ragazzino che avrebbe lanciato la statuetta dal balcone ribadiscono di aver sempre tenuto d’occhio i figli. Raccontano di aver passato il pomeriggio a guardare la televisione tutti insieme, subito dopo il pranzo, e di non aver mai perso di vista i loro bambini. La vicenda continua a tenere sotto shock la comunità, con i genitori che cercano di fare chiarezza sui fatti.

PADOVANAPOLI - Conservano una memoria cristallina di quella domenica pomeriggio. Sostengono di aver trascorso le ore successive al pranzo a guardare la televisione, tutti insieme, in famiglia. Hanno inoltre spiegato di aver mantenuto il balcone chiuso, con tanto di poltrona posta dinanzi alla finestra e aria condizionata accesa, come capita spesso nei giorni di fine estate a Napoli. Poi hanno aggiunto e confermato un altro dato: non abbiamo mai perso di vista i nostri figli - è la sintesi - erano lì davanti a noi, nessuno ha mai abbandonato il salotto. Né è immaginabile che uno dei due figli si sia affacciato al balcone, dopo aver superato la poltrona che ostacolava l’accesso alle finestre serrate. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Chiara Jaconis, i genitori del ragazzino che avrebbe lanciato la statuetta dal balcone: «Non abbiamo mai perso di vista i figli»

