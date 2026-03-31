Nelle ultime ore si sono verificati episodi di minacce nei confronti di alcuni avvocati coinvolti nel caso Garlasco. Gli avvocati Antonio De Rensis e Giada Bocellari hanno annunciato che presenteranno denuncia presso la caserma di Moscova, confermando di aver ricevuto messaggi intimidatori. La vicenda si aggiunge alle complicazioni giudiziarie di questa delicata inchiesta.

La tensione legale e giudiziaria si è intensificata attorno al caso Garlasco, dove avvocati come Antonio De Rensis e Giada Bocellari hanno subito presunte intimidazioni. Le forze dell’ordine stanno conducendo verifiche approfondite per identificare l’origine di queste minacce, mentre i legali coinvolti hanno confermato che, in presenza di prove concrete, sarebbe stata presentata denuncia presso la caserma dei Carabinieri di Moscova a Milano. L’intervento di De Rensis nel programma condotto da Massimo Giletti ha chiarito la posizione difensiva: non ci sono state smentite dirette sulle accuse, ma è stato evidenziato il protocollo di reazione previsto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garlasco: avvocati minacciati, pronti a denunciare alla caserma di Moscova

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