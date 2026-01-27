Università | Bonelli ' schedatura insegnanti illegale pronti a denunciare Azione studentesca'

L'università è al centro di una vicenda che riguarda la diffusione di un volantino da parte di Azione Studentesca, collegata a Gioventù Nazionale e Fratelli d'Italia. Il documento invita gli studenti a segnalare i professori di sinistra attraverso un questionario e QR code, sollevando questioni sulla legalità di tale iniziativa. La vicenda ha suscitato reazioni e si prepara una denuncia per presunta schedatura illegale.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Azione Studentesca, legata a Gioventù Nazionale, costola di Fratelli d'Italia, ha diffuso un volantino, completo di QR code, con il quale invita gli studenti a segnalare, tramite un questionario, i professori di sinistra. Questi volantini sono stati diffusi in molte città italiane, tra cui Cuneo, Alba, Palermo e Pordenone, e hanno lo scopo di realizzare un report nazionale. Ci troviamo di fronte a vere e proprie liste di proscrizione". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde. "Quanto stanno facendo le giovanili di Fratelli d'Italia richiama i periodi più bui della nostra storia, ovvero la schedatura di chi non si omologava al pensiero del potere o del governante di turno.

