Due avvocati che si occupano del caso Garlasco hanno ricevuto minacce con la promessa di denunciare con prove. Uno dei legali ha confermato l’episodio durante una trasmissione televisiva, senza smentire le minacce ricevute. Le autorità stanno conducendo indagini sui fatti, mentre l’attività legale prosegue nel procedimento giudiziario in corso.

Il caso delle presunte minacce nel caso Garlasco arrivano anche a “Lo Stato delle Cose”: l’avvocato Antonio De Rensis non smentisce e lascia intendere che eventuali intimidazioni siano state denunciate. Dopo Massimo Lovati, anche Giada Bocellari e lo stesso legale sarebbero coinvolti, in un clima sempre più teso. Garlasco, minacce agli avvocati di Stasi? Cosa ha detto De Rensis sulle minacce a Bocellari Le tensioni già emerse a Mattino 5 Garlasco, minacce agli avvocati di Stasi? Le tensioni attorno al caso Garlasco arrivano a coinvolgere quindi direttamente anche alcuni avvocati. Dopo le rivelazioni emerse a “Mattino 5”, la vicenda è approdata anche nel programma “Lo Stato delle Cose”, dove si è discusso apertamente delle presunte minacce ricevute dai legali coinvolti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, minacce agli avvocati Antonio De Rensis e Giada Bocellari, "Saremmo andati a denunciare con prove"

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