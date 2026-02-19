Garlasco gli avvocati di Andrea Sempio in procura

A Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio si sono presentati in procura per discutere del caso Chiara Poggi. La vicenda, che risale al 13 agosto 2007, riguarda l’omicidio della giovane nel suo appartamento di famiglia. La presenza degli avvocati di Sempio, coinvolto come imputato, apre nuovi interrogativi sulla verità di quell’omicidio. Dopo quasi vent’anni, il processo riprende il suo corso, mentre la comunità locale aspetta con ansia sviluppi concreti. La vicenda continua a tenere viva l’attenzione pubblica e giudiziaria.

Il delitto di Garlasco continua a essere una ferita aperta nella memoria collettiva del Paese. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, il caso torna ciclicamente al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria. Un intreccio di testimonianze, perizie e dettagli tecnici che nel tempo hanno alimentato dibattiti, polemiche e nuove piste investigative. >> Ritrovamento choc nella lussuosa villa del potente: è orrore. La scoperta della polizia La vicenda, che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, non ha mai smesso di generare interrogativi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, gli indizi contro Andrea Sempio in mano alla Procura - Ore 14 Sera 18/09/2025

