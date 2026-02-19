Garlasco gli avvocati di Andrea Sempio in procura
A Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio si sono presentati in procura per discutere del caso Chiara Poggi. La vicenda, che risale al 13 agosto 2007, riguarda l’omicidio della giovane nel suo appartamento di famiglia. La presenza degli avvocati di Sempio, coinvolto come imputato, apre nuovi interrogativi sulla verità di quell’omicidio. Dopo quasi vent’anni, il processo riprende il suo corso, mentre la comunità locale aspetta con ansia sviluppi concreti. La vicenda continua a tenere viva l’attenzione pubblica e giudiziaria.
Il delitto di Garlasco continua a essere una ferita aperta nella memoria collettiva del Paese. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, il caso torna ciclicamente al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria. Un intreccio di testimonianze, perizie e dettagli tecnici che nel tempo hanno alimentato dibattiti, polemiche e nuove piste investigative. >> Ritrovamento choc nella lussuosa villa del potente: è orrore. La scoperta della polizia La vicenda, che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, non ha mai smesso di generare interrogativi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio al ristorante con gli avvocati dopo l’udienza. Il video di Liborio Cataliotti tra scherzi e risate
Leggi anche: Andrea Sempio e i 14 «punti di contatto» con Chiara Poggi, il Dna e gli oggetti nella villetta a Garlasco: cosa vogliono dimostrare i suoi avvocati
Garlasco, gli indizi contro Andrea Sempio in mano alla Procura - Ore 14 Sera 18/09/2025
Argomenti discussi: Alberto è innocente, ne sono certo. Delitto di Garlasco: parla l’ex avvocato di Stasi, Giuseppe Colli; Garlasco, troppe fake news: gli avvocati di Marco Panzarasa pronti a intervenire; Garlasco in Tv, da Giletti sbarca Massimo Lovati: clamorose rivelazioni sui sicari di Chiara Poggi; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini.
Andrea Sempio e lo scontrino del parcheggio di Vigevano: È autentico. Legali consegnano l’originaleOmicidio Chiara Poggi, gli avvocati Taccia e Cataliotti hanno depositati una parte degli esiti delle indagini difensive sulla ricevuta, uno degli elementi fatti valere già da tempo per provare che la ... ilgiorno.it
Abbiamo le prove. Garlasco, gli avvocati di Sempio in procura: cosa succedeArrivato davanti alla libreria, però, l’avrebbe trovata chiusa e sarebbe quindi tornato verso casa, a Garlasco. Durante il rientro avrebbe notato movimento ... thesocialpost.it
#Garlasco: un testimone smentirebbe che sia stato Andrea Sempio a fare lo scontrino a Vigevano nel 2007 #Mattino5 x.com
Parte oggi la nuova sfida del primo telegiornale italiano con il via al canale #YouTube del Tg1. I servizi, le rubriche, gli approfondimenti e tanti contenuti originali, dall’intervista integrale ad Andrea Sempio sul caso Garlasco a format creati per la piattaforma co facebook