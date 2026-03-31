La Regione Toscana ha allocato 374.753 euro per permettere ai residenti della Piana Lucchese di acquistare biotrituratori elettrici. Questa misura mira a migliorare lo smaltimento di sfalci e potature, contribuendo a mantenere la qualità dell’aria nella zona. Il finanziamento si rivolge agli abitanti del territorio, tra cui anche il Comune di Pescia, con l’obiettivo di favorire pratiche di smaltimento più sostenibili.

La Regione Toscana ha stanziato 374.753 euro per l’acquisto di biotrituratori elettrici destinati ai residenti della Piana Lucchese, nella quale rientra il Comune di Pescia, al fine di favorire lo smaltimento corretto e compatibile con la qualità dell’aria degli sfalci e delle potature. A darne comunicazione sono l’assessore all’ambiente Giacomo Ghilardi e il sindaco Riccardo Franchi: "Si tratta di un’importante possibilità a disposizione dei nostri concittadini – spiegano – le risorse messe a disposizione consentono, oltre a un significativo supporto economico, di contribuire alla riduzione delle emissioni, quindi, alla salute di tutti.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondi dalla Regione per favorire l’acquisto di biotrituratori elettrici

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