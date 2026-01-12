Formazione dalla Regione 12 milioni per favorire l’occupabilità

La Regione Toscana ha annunciato tre nuove scadenze per la presentazione delle domande di finanziamento rivolte alle agenzie formative. L’obiettivo è sostenere iniziative di formazione attraverso l’assegno Gol, con un investimento complessivo di 12 milioni di euro. Questa misura mira a migliorare l’occupabilità dei lavoratori, promuovendo opportunità di formazione e aggiornamento professionale sul territorio.

FIRENZE – La Regione Toscana ha deciso di offrire alle agenzie formative tre ulteriori scadenze che riguardano la presentazione delle domande di finanziamento per garantire la formazione attraverso l’assegno di formazione Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori). La prima è stata entro la fine del 2025, la seconda entro il 31 gennaio e l’ultima entro il 28 febbraio 2026. “Si tratta – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore regionale al lavoro e alla formazione, Alberto Lenzi – di un’occasione concreta per tutti coloro che appartengono a categorie che possiamo definire fragili. Si pensi, per esempio, ai disoccupati, a chi gode di un reddito di cittadinanza e di natura sociale e in genere a chi usufruisce di ammortizzatori sociali, ma anche a chi, essendo giovane, non studia e non lavora o alle donne in condizioni di svantaggio e anche ad altri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Leggi anche: Dalla Regione 12 milioni per assegni di formazione in grado di favorire l’occupabilità

Leggi anche: Oltre 1,17 milioni di euro per la formazione professionale: “Più occupabilità per i giovani”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Riforma 4+2, approvata la graduatoria per i campus tecnologico-professionali: quasi 12 milioni alle regioni; Scuola, approvata la graduatoria per finanziare i campus della filiera tecnologico-professionale. Alle regioni risorse per circa 12 milioni di euro.; Fse+ 2025, la Sicilia accelera: fondi europei superano quota 137 milioni; Bando CERV “Reti di città”.

Lavoro, dalla Regione 12 milioni per assegni di formazione - I non occupati e altri soggetti potranno rivolgersi alle Agenzie per l’impiego per partecipare ai corsi previsti ... gonews.it