Dalla Regione 12 milioni per assegni di formazione in grado di favorire l’occupabilità

La Regione Toscana ha annunciato un incremento di 12 milioni di euro destinati agli assegni di formazione, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità. Sono state stabilite tre nuove scadenze per la presentazione delle domande di finanziamento rivolte alle agenzie formative, nell’ambito del programma Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori). Questa iniziativa mira a sostenere percorsi formativi qualificanti e a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro.

La Regione Toscana ha deciso di offrire alle Agenzie formative tre ulteriori scadenze che riguardano la presentazione delle domande di finanziamento per garantire la formazione attraverso l'assegno di formazione Gol (Garanzia occupabilità dei lavoratori). I non occupati e altri soggetti potranno rivolgersi alle Agenzie per l'impiego per partecipare ai corsi previsti.

