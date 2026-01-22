fondi dalla regione allo spin off unisalento acquisiti gli atti dalla finanza

La Guardia di Finanza di Lecce ha recentemente acquisito presso gli uffici della Regione gli atti relativi a un finanziamento di circa un milione e mezzo di euro destinato allo spin-off dell’Università del Salento. L’operazione fa parte di un’attività di verifica e trasparenza sui fondi pubblici destinati a iniziative di ricerca e sviluppo.

La Guardia di Finanza di Lecce negli uffici della Regione la scorsa settimana per acquisire gli atti su un finanziamento (di circa un milone e mezzo di euro) destinato allo spin-off di Unisalento, Eka. E nel mirino ci sono anche altri finanziamenti. La vicenda era già stata sollevata qualche settimana fa, ora le fiamme gialle cercano di capire meglio cosa sia successo. Eka è una società fondata nel 2010 tra gli altri da Alessandro Delli Noci e Maurizio Laforgia, finiti al centro di un'inchiesta negli scorsi mesi. Delli Noci, una volta divenuto assessore allo Sviluppo Economico, aveva ceduto le proprie quote e non è più coinvolto nella gestione della società ormai da molti anni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Unisalento, acquisiti dalla Finanza gli atti dello spin-off EkaLa Guardia di Finanza di Lecce ha recentemente acquisito gli atti relativi a un finanziamento di circa un milione e mezzo di euro destinato allo spin-off Eka, nato dall’Università del Salento.

