Negli ultimi anni, sono aumentati i casi di finanziamenti per l'acquisto di auto nuove che si trasformano in un peso per i clienti. Le rate mensili, inizialmente sostenibili, tendono ad aumentare nel tempo rendendo difficile il pagamento. Questa situazione porta alcuni a dover ricorrere a un secondo prestito o, in alcuni casi, a restituire il veicolo per evitare il debito crescente.

Un'avvocata di Torino sta seguendo una cinquantina di casi tra città e provincia, tutte persone convinte ad accettare formule proposte direttamente in concessionaria In alcune posizioni documentate, dopo tre anni di pagamenti regolari, il debito residuo risulta ancora pari a circa il 98–99% del capitale iniziale. In termini concreti, ciò significa che in tre anni il cliente ha rimborsato appena l’1–2% del capitale, mentre la quasi totalità delle somme versate è stata assorbita da interessi e costi accessori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Finanziamenti boomerang per l'auto: rate alte, debito che non si estingue e un paradosso (spesso per uscire bisogna diventare morosi)

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