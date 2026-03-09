Le tensioni internazionali legate al conflitto in Iran stanno influenzando i mercati finanziari, portando a un aumento dei tassi sui mutui per alcune categorie di cittadini. Le variazioni nei costi dei prestiti sono legate alle fluttuazioni dei mercati e alle decisioni delle autorità economiche. Nei prossimi mesi, alcune famiglie potrebbero trovarsi a pagare rate più alte rispetto al passato.

Le crescenti tensioni internazionali legate al conflitto in Iran hanno riportato sotto i riflettori il tema dei mutui per l’acquisto della casa: le preoccupazioni sui mercati energetici e le potenziali ricadute economiche della guerra hanno alimentato i timori di un possibile aumento del costo del credito, ma per ora il mercato immobiliare italiano non sembra risentirne in modo significativo. Le offerte degli istituti bancari si mantengono sostanzialmente stabili rispetto alle settimane precedenti: le soluzioni a tasso fisso più competitive si attestano appena sotto il 3%, mentre quelle a tasso variabile partono da circa il 2,3%. Il divario... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Guerra in Iran e mutui: ecco chi rischia di pagare rate più alte nei prossimi mesi

