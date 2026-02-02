Giada D'Antonio convocata alle Olimpiadi a 16 anni la mamma di Brignone | Può diventare un boomerang

La chiamata di Giada D’Antonio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha acceso un acceso dibattito nello sci italiano. A soli 16 anni, la giovane promessa è stata scelta per rappresentare l’Italia, ma non tutti approvano la decisione. La mamma di Brignone mette in guardia: potrebbe ritorcersi contro, diventando un boomerang. Critiche sulla meritocrazia e sui rischi di bruciare il talento si scontrano con chi invece vede questa scelta come un investimento per il futuro. La questione divide il mondo dello sci, tra timori e speranze.

