Secondo un rapporto di Experian-Unrae, nel 2025 l’80% delle vetture acquistate nel mercato automobilistico sono state pagate a rate. Questa percentuale evidenzia la forte dipendenza del settore dal credito al consumo, con un numero elevato di clienti che opta per finanziamenti per l’acquisto di auto nuove e usate. I dati mostrano come il leasing e i prestiti siano strumenti diffusi tra gli acquirenti.

Su dieci auto vendute in Italia, otto si comprano a rate. È una delle tendenze emerse nel report statistico di Experian e Unrae sul mercato automobilistico nel 2025 e sul ruolo del credito. Le immatricolazioni sono calate di circa due punti percentuali, mentre le richieste di finanziamento sono diminuite di quasi il 6% rispetto al 2024. I listini crescono di anno in anno, se è possibile si tiene più a lungo l’auto "vecchia" e quando non lo è si acquistano vetture mediamente più care. Quella che emerge dall’ultima edizione dell’Osservatorio Credit & Mobility è la fotografia di un mercato sotto pressione: chi firma il contratto, per scelta o per necessità, è quasi costretto ad aumentare anche la durata dell’impegno, passata dai 2-3 anni del 2024 ai 3-4 anni del 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto, il mercato si regge sul credito: 8 vetture su 10 acquistate a rate

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