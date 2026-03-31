La giustizia penale italiana ha deciso di ridurre a tre mesi la pena inflitta all’ex procuratore Stefano Rocco Fava per accesso abusivo al sistema. Un appello ha modificato la sentenza precedente, determinando questa nuova condanna. La decisione riguarda esclusivamente questo aspetto dell’accusa, senza altre variazioni rispetto al procedimento giudiziario iniziale.

La giustizia penale italiana ha emesso un verdetto parziale che ridefinisce la responsabilità dell’ex procuratore Stefano Rocco Fava. La Corte d’Appello di Perugia ha ridotto la condanna da cinque a tre mesi, mantenendo la sospensione della pena per l’accusa di accesso abusivo ai sistemi informatici giudiziari. L’esito del processo vede il magistrato, attualmente giudice civile a Latina, assolto dalle accuse più gravi relative all’abuso d’ufficio e alla rivelazione di segreti professionali. I giudici hanno confermato le assoluzioni ottenute in primo grado per due delle tre contestazioni iniziali, lasciando aperta solo la questione sull’accesso non autorizzato al sistema Tiap. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fava: Appello riduce pena a 3 mesi per accesso abusivo al sistema

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