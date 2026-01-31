Un tecnico ministeriale indagato per accesso abusivo a sistema informatico dopo Report

La procura di Milano ha aperto un’indagine su un tecnico del ministero della Giustizia. L’indagine nasce dopo un’esposto arrivato il 24 gennaio, poco prima della messa in onda della puntata di Report, andata in onda domenica. Il tecnico è sotto accusa per aver avuto accesso in modo non autorizzato ai sistemi informatici del ministero. La procura sta verificando come siano andate le cose e se ci siano responsabilità.

La procura di Milano, attivata il 24 gennaio da un esposto del ministero della Giustizia dopo l'anticipazione giovedì della trasmissione tv Report, ma prima della messa in onda — domenica — della puntata, indaga per l'ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico un tecnico ministeriale del distretto torinese. Lo scrive oggi il Corriere della Sera. Il tecnico in una intervista sotto anonimato prima a Report e poi a Il Fatto Quotidiano aveva raccontato d'aver dimostrato al gip del tribunale di Alessandria Aldo Tirone, in un esperimento fatto con il consenso del gip sul suo computer d'ufficio, che il programma informatico ministeriale Ecm può essere utilizzato a distanza, senza lasciare traccia dagli amministratori ministeriali di sistema, per osservare a insaputa del magistrato lo schermo del suo pc e agirvi come se si fosse alla sua tastiera.

