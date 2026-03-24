Sconto di pena in appello per due giovani imputati per una violenta rapina ai danni di una turista britannica nel quartiere Sanità. La Corte di Appello di Napoli ha ridotto la condanna nei confronti di Vincenzo Taiani, 40 anni, noto come “Enzuccio ‘o nano”, e Vincenzo Grosso, 33 anni, entrambi con precedenti di polizia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la rapina si è verificata lungo discesa Sanità, una delle arterie principali del quartiere napoletano. La vittima, una turista inglese, si trovava in auto insieme alla figlia a bordo di un veicolo a noleggio. L’azione criminale sarebbe stata messa in atto con modalità tipiche delle cosiddette rapine lampo: uno scooter si è posizionato davanti all’auto per bloccarla mentre un secondo scooter, con due uomini a bordo, si è affiancato al veicolo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rapina Rolex a Napoli, sconto in appello per due giovani della Sanità: pena ridotta a 4 anni e 4 mesi

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