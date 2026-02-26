Artem Uss ridotta pena a oligarca russo Chirakadze | in appello 2 anni e 2 mesi

In un procedimento in appello, la pena detentiva di Dmitry Chirakadze, noto oligarca russo, è stata ridotta a due anni e due mesi. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che ha coinvolto il suo nome, senza che siano stati emessi provvedimenti definitivi. La sentenza rappresenta l’esito di un iter legale che si è svolto nelle aule di tribunale.

Ridotta in appello a 2 anni e 2 mesi di reclusione la condanna per Dmitry Chirakadze, l'oligarca russo ritenuto la 'mente' organizzatrice di secondo livello dietro l'evasione del russo Artem Uss il 22 marzo 2023 mentre era recluso ai domiciliari a Basiglio, nel milanese, in attesa di estradizione verso gli Stati Uniti. La Corte d'appello di Milano (collegio Tutinelli-Corbetta-Centonze) ha confermato la condanna per il reato di procurata evasione in concorso, come nella sentenza emessa dalla giudice Ombretta Malatesta in primo grado del 22 maggio 2025, riducendo però la pena dai 3 anni e 2 mesi. Revocata anche la condanna all'interdizione dai pubblici uffici.