Fantaspettatori della Macedonia | polemiche sulla selezione arbitrale per il playoff contro la Bosnia

Nel corso del playoff tra Macedonia e Bosnia, sono emerse polemiche riguardo alla scelta degli arbitri. Alcuni tifosi e commentatori hanno espresso insoddisfazione per le decisioni prese durante la partita, che hanno suscitato discussioni tra gli appassionati. La questione riguarda in particolare alcune decisioni arbitrali che hanno influenzato l’andamento della gara. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e delle analisi post-partita.