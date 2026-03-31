Fantaspettatori della Macedonia | polemiche sulla selezione arbitrale per il playoff contro la Bosnia
Nel corso del playoff tra Macedonia e Bosnia, sono emerse polemiche riguardo alla scelta degli arbitri. Alcuni tifosi e commentatori hanno espresso insoddisfazione per le decisioni prese durante la partita, che hanno suscitato discussioni tra gli appassionati. La questione riguarda in particolare alcune decisioni arbitrali che hanno influenzato l’andamento della gara. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e delle analisi post-partita.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. PALERMO, ITALIA – 24 MARZO: Alessandro Bastoni e Joao Pedro Galvao dell’Italia appaiono sconsolati durante la partita di play-off per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2022 contro la Macedonia del Nord, giocata al Renzo Barbera di Palermo. (Foto di Tullio M. PugliaGetty Images) Una notizia preoccupante per la nazionale italiana: lo stesso arbitro che ha diretto la famosa sconfitta contro la Macedonia del Nord nel play-off semi-finale della Coppa del Mondo del 2022 sarà chiamato a fischiare il finale dei play-off contro la Bosnia-Erzegovina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Articoli correlati
Turpin arbitrerà Bosnia-Italia: è lo stesso del playoff perso contro la Macedonia del NordSarà il 43enne francese Clement Turpin ad arbitrare lo spareggio playoff per qualificarsi al prossimo Mondiale fra Bosnia e Italia, in programma...
Abodi spegne le polemiche: «Esultanza per aver evitato il Galles? Niente di provocatorio. Sulla partita contro la Bosnia dico questo»di Redazione JuventusNews24Abodi in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ spegne le polemiche nata nelle scorse ore e conferma la sua presenza a...
Playoff Mondiali 2026 su Sky e NOW: Turchia-Romania, Galles-Bosnia, Danimarca-Macedonia e le altre semifinali giovedì 26 marzoOtto partite per le semifinali degli European Qualifiers: Turchia-Romania alle 18, Galles-Bosnia alle 20.