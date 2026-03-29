Il 43enne francese Clement Turpin è stato designato come arbitro per la partita di spareggio tra Bosnia e Italia, valida per la qualificazione al prossimo Mondiale. La sfida si disputerà martedì 31 marzo a Zenica alle ore 20:45. Turpin ha già diretto una partita tra le due nazionali in passato, durante il playoff perso contro la Macedonia del Nord.

Sarà il 43enne francese Clement Turpin ad arbitrare lo spareggio playoff per qualificarsi al prossimo Mondiale fra Bosnia e Italia, in programma martedì 31 marzo a Zenica alle ore 20:45. Dopo il successo contro l’Irlanda del Nord per 2-0 a Bergamo, gli azzurri adesso dovranno battere anche la Bosnia per tornare a giocare un Mondiale a distanza di 12 anni dall’ultima volta. Turpin è un arbitro di grandissima esperienza internazionale, considerando che ha arbitrato più di 600 match nella sua carriera, oltre 100 nelle Coppe europee tra Champions League, Europa League e UEFA Conference League. Tra le partite più importanti arbitrate nel corso della sua carriera, c’è la finale di Champions League del 2022 tra Liverpool e Real Madrid e quella di Europa League del 2021 tra Villarreal e Manchester United. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turpin arbitrerà Bosnia-Italia: è lo stesso del playoff perso contro la Macedonia del Nord

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