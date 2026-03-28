Abodi spegne le polemiche | Esultanza per aver evitato il Galles? Niente di provocatorio Sulla partita contro la Bosnia dico questo
Il presidente della federazione ha dichiarato che l’esultanza per aver evitato il Galles non era provocatoria e ha confermato la sua presenza a Zenica per la partita contro la Bosnia, rispondendo alle polemiche scatenate nelle ultime ore. Ha rilasciato queste affermazioni in un’intervista pubblicata su ‘La Gazzetta dello Sport’.
Abodi in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ spegne le polemiche nata nelle scorse ore e conferma la sua presenza a Zenica martedì. Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, commenta a margine di un evento al Circolo Aniene le emozioni vissute in tribuna a Bergamo durante la sfida contro l’Irlanda del Nord. Ecco le sue parole su La Gazzetta dello Sport. LA GARA DI BERGAMO – « Un primo tempo di tensione e di qualche comprensibile preoccupazione, all’intervallo deve esserci stato qualche messaggio inequivocabile di Gattuso e una volta tornata in campo la Nazionale si è lasciata andare e ha tirato fuori il meglio. Merito anche di qualche cambio che sicuramente ci ha agevolato: chi è entrato ha dato un po’ di sana freschezza della quale c’è bisogno sempre, tanto più in queste circostanze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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