Il presidente della federazione ha dichiarato che l’esultanza per aver evitato il Galles non era provocatoria e ha confermato la sua presenza a Zenica per la partita contro la Bosnia, rispondendo alle polemiche scatenate nelle ultime ore. Ha rilasciato queste affermazioni in un’intervista pubblicata su ‘La Gazzetta dello Sport’.

Abodi in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ spegne le polemiche nata nelle scorse ore e conferma la sua presenza a Zenica martedì. Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, commenta a margine di un evento al Circolo Aniene le emozioni vissute in tribuna a Bergamo durante la sfida contro l’Irlanda del Nord. Ecco le sue parole su La Gazzetta dello Sport. LA GARA DI BERGAMO – « Un primo tempo di tensione e di qualche comprensibile preoccupazione, all’intervallo deve esserci stato qualche messaggio inequivocabile di Gattuso e una volta tornata in campo la Nazionale si è lasciata andare e ha tirato fuori il meglio. Merito anche di qualche cambio che sicuramente ci ha agevolato: chi è entrato ha dato un po’ di sana freschezza della quale c’è bisogno sempre, tanto più in queste circostanze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Abodi spegne le polemiche: «Esultanza per aver evitato il Galles? Niente di provocatorio. Sulla partita contro la Bosnia dico questo»

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