Playoff Mondiali 2026 su Sky e NOW | Turchia-Romania Galles-Bosnia Danimarca-Macedonia e le altre semifinali giovedì 26 marzo

Il 26 marzo si disputano le semifinali degli European Qualifiers per i Mondiali 2026, trasmesse su Sky e NOW. La giornata include otto incontri, con in campo Turchia e Romania alle 18 e Galles e Bosnia alle 20. Questi match rappresentano le fasi decisive del percorso di qualificazione, con altre partite programmate nello stesso giorno.

Otto partite per le semifinali degli European Qualifiers: Turchia-Romania alle 18, Galles-Bosnia alle 20.45 e sei gare in Diretta Gol tra cui Ucraina-Svezia, Polonia-Albania, Slovacchia-Kosovo e Repubblica Ceca-Irlanda. Italia-Irlanda del Nord in differita a mezzanotte, studio da Bergamo con Gattuso e gli Azzurri. Venerdì Inghilterra-Uruguay, lunedì Germania-Ghana. Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 26 marzo spazio alle semifinali playoff degli European Qualifiers ai Campionati del Mondo FIFA 2026, decisive per stabilire quali squadre accederanno alle finali del 31 marzo e strappare così uno degli ultimi quattro posti disponibili per Canada, Messico e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Leggi anche: Galles-Bosnia, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Danimarca-Macedonia del Nord, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

Italia-Norvegia 1-4: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026

Tutto quello che riguarda Playoff Mondiali

Temi più discussi: Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europei; Da domani i playoff per i Mondiali 2026: regolamento, tabellone, orari e dove vederli in tv; Come funzionano i playoff per i Mondiali 2026 e cosa deve fare l’Italia per qualificarsi.

Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni. DIRETTAPortaci al Mondiale, portaci al Mondiale. Sono sette mesi che Gennaro Gattuso se lo sente ripetere, da quando è diventato il ct di una Nazionale che gli ultimi due Mondiali di calcio li ha visti in ... tg24.sky.it

Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali di calcio 2026: a che ora e dove vederla in direttaAlle 20:45, alla New Balance Arena di Bergamo, la semifinale dei playoff validi per l'accesso ai campionati del mondo che si giocheranno quest'estate in Canada, Messico e Stati Uniti d'America ... today.it

Italia-Irlanda del Nord live dalle 20.45, partono i playoff Mondiali: Politano titolare a Bergamo x.com

Italia-Irlanda del Nord, tutto sui playoff Mondiali: orario, regole, dove vederla e probabili formazioni - facebook.com facebook