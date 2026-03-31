Fabio Quartararo | Yamaha non ha idee su come risolvere i problemi della sua MotoGP

Fabio Quartararo ha dichiarato che Yamaha non ha ancora trovato soluzioni ai problemi della sua moto in MotoGP. Il pilota francese ha spiegato che la casa giapponese non ha proposte concrete per migliorare le prestazioni del veicolo durante questa stagione. Le parole di Quartararo sono state rilasciate in un contesto di aggiornamenti sulla situazione tecnica della squadra.

"> ## Fabio Quartararo: Una Stagione In Salita per Yamaha Fabio Quartararo ha recentemente rivelato che la sua esperienza in MotoGP si sta trasformando in una lotta, ammettendo di “correre per il gusto di correre” mentre Yamaha continua a fronteggiare difficoltà nel migliorare le prestazioni della sua moto. Durante il Gran Premio degli Stati Uniti, il campione del mondo 2021 ha concluso la gara al di fuori della zona punti, un brutto segnale per chiunque segua il suo percorso. Il 17º posto conquistato da Quartararo al Circuit of the Americas è stato particolarmente deludente, specialmente considerando che è stato superato da pilotia come Toprak Razgatlioglu e Jack Miller, entrambi su moto satellite. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fabio Quartararo: Yamaha non ha idee su come risolvere i problemi della sua MotoGP. Articoli correlati MotoGP, Fabio Quartararo durissimo sulla Yamaha: “Il team non ha idee su come migliorare la moto”Il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026 ha rappresentato il punto più basso della storia recente della... MotoGP, Fabio Quartararo: “Yamaha sette decimi più lenta rispetto all’anno scorso. Ho le idee chiare sul mio futuro…”Fabio Quartararo si appresta ad affrontare un 2026 di transizione, in cui proverà ad ottenere qualche buon risultato in attesa di trasferirsi a fine... MotoGP, Fabio Quartararo pronto a lasciare la Yamaha per approdare in Honda!Il Mondiale 2026 di MotoGP non è ancora iniziato eppure, con una clamorosa “bomba di mercato” a scompaginare i piani, il circus delle due ruote...