MotoGP Fabio Quartararo pronto a lasciare la Yamaha per approdare in Honda!

La notizia ha fatto il giro del paddock: Fabio Quartararo sta per lasciare Yamaha e passare in Honda. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma le voci si fanno sempre più insistenti. Il francese, giovane e veloce, avrebbe già avviato le trattative e potrebbe cambiare sella prima dell’inizio del Mondiale 2026. Una vera e propria “bomba” che scuote il mercato e potrebbe mettere in crisi i piani delle scuderie. La MotoGP si prepara a un’altra stagione di sorprese, anche prima che il campionato inizi

Il Mondiale 2026 di MotoGP non è ancora iniziato, eppure con una clamorosa "bomba di mercato" a scompaginare i piani, il circus delle due ruote potrebbe addirittura proiettarsi già verso il 2027. Secondo quanto riportato da Motorsport.com infatti, Fabio Quartararo lascerà la sella della Yamaha per traslocare alla Honda, in HRC, con un contratto biennale valido proprio per il 2027 e il 2028. La rottura di un matrimonio storico, che dura dal 2019 e che nel 2021 ha visto il francese prendersi il titolo iridato, e la creazione di un nuovo legame; favorito anche dall'andamento negativo delle ultime stagioni.

