MotoGP Fabio Quartararo | Yamaha sette decimi più lenta rispetto all’anno scorso Ho le idee chiare sul mio futuro…

Fabio Quartararo si appresta ad affrontare un 2026 di transizione, in cui proverà ad ottenere qualche buon risultato in attesa di trasferirsi a fine anno dalla Yamaha alla Honda. Il pilota francese, campione del mondo MotoGP nel 2021, sembra aver già deciso (in base a numerose indiscrezioni) di mettere fine alla sua lunga avventura nella casa di Iwata per inseguire una nuova sfida. I test invernali non sono stati incoraggianti per il Diablo, che si presenta alla vigilia del primo round stagionale senza un vero obiettivo: “ Non ho aspettative. È difficile mantenere la calma perché sono consapevole del mio potenziale. A settembre, quando ho provato la moto a Barcellona, le sensazioni non erano delle migliori perché il motore era nuovo ma la situazione non era cambiata più di tanto. 🔗 Leggi su Oasport.it

