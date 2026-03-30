MotoGP Fabio Quartararo durissimo sulla Yamaha | Il team non ha idee su come migliorare la moto

Durante il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, la Yamaha ha registrato il suo risultato più basso degli ultimi anni. Fabio Quartararo ha criticato apertamente il team, affermando che non ci sono idee chiare su come migliorare la moto. La prestazione complessiva ha evidenziato difficoltà tecniche e di sviluppo, senza indicazioni di miglioramenti futuri immediati.

Il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026 ha rappresentato il punto più basso della storia recente della Yamaha. Senza mezzi termini. La scuderia nipponica, infatti, ha messo in mostra una prestazione disastrosa dal punto di vista tecnico, con le proprie moto che hanno chiuse, tutte, nelle ultime posizioni tra quelle che hanno potuto raggiungere il traguardo. Il migliore al traguardo è Toprak Razgatlioglu, 15° a 25.5 secondi dalla vetta. Alle sue spalle, in fila, Jack Miller a 26.3, Fabio Quartararo a 27.1 e un derelitto Alex Rins a 38.7. Un andamento che non ha scusanti ma, di pari passo, molte spiegazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fabio Quartararo durissimo sulla Yamaha: “Il team non ha idee su come migliorare la moto” Articoli correlati MotoGP, Fabio Quartararo: “Yamaha sette decimi più lenta rispetto all’anno scorso. Ho le idee chiare sul mio futuro…”Fabio Quartararo si appresta ad affrontare un 2026 di transizione, in cui proverà ad ottenere qualche buon risultato in attesa di trasferirsi a fine... MotoGP, Fabio Quartararo pronto a lasciare la Yamaha per approdare in Honda!Il Mondiale 2026 di MotoGP non è ancora iniziato eppure, con una clamorosa “bomba di mercato” a scompaginare i piani, il circus delle due ruote... Una raccolta di contenuti su Fabio Quartararo Discussioni sull' argomento Moto GP - GP Brasile; MotoGP | Quartararo: Qualunque sia la gomma o la pista, la sensazione è la stessa. MotoGP | Quartararo mette Yamaha di fronte alla realtà: Il team non ha proprio un'ideaDopo un GP delle Americhe in cui non ha conquistato neanche un punto, il francese non si aspetta una svolta rapida, ma vuole che il marchio dei tre diapason prenda coscienza della cruda realtà attuale ... it.motorsport.com MotoGP | Quartararo: Speriamo di poter fare un altro passo avantiIl weekend di Goiania in Brasile è stato altalenante per Fabio Quartararo, che dopo l'ottima qualifica e il buon risultato nella Sprint Race, ha sofferto molto in gara la mancanza di grip al posterior ... motograndprix.motorionline.com #MotoGP #USGP Nell'imperdibile (...) post Warm Up della MotoGP di Austin, i piloti devono effettuare dei pitch del baseball. Alex Rins ottiene la migliore velocità provvisoria in 53 mph, Fabio Quartararo esclama: "Almeno qui siamo veloci". Un uomo distrutto. x.com Nemmeno la quarta casella in partenza è bastata per ottenere punti in gara. La delusione di Fabio Quartararo è evidente, ma soprattutto lecita. Che ne pensi Ecco le parole di El Diablo dopo la gara https://polegp.it/2026/03/24/motogp/fabio-quartara - facebook.com facebook