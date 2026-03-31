Lunedì alle 18, un'esplosione ha causato un incendio all'interno del poligono di un'armeria in provincia di Brescia. Quattro operai sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso le persone coinvolte. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

L'allarme è stato lanciato alle 18 di lunedì: fumo nero e fiamme all'interno del poligono dell'armeria Piovanelli di Lonato. Il rogo sarebbe stato scatenato da un bossolo difettoso, forse incandescente, letteralmente deflagrato mentre un dipendente dell'armeria, 57 anni, stava provando un'arma, una pistola. Lo stesso armiere avrebbe poi cercato di domare le fiamme, inalando pericolosamente i fumi che già stavano invadendo la stanza: è stato soccorso dai colleghi di lavoro che l'hanno trascinato all'esterno già privo di sensi (era in arresto cardiocircolatorio). Rianimato a lungo, è stato poi trasferito d'urgenza al Civile, dov'è arrivato intorno alle 19: le sue condizioni sono molto gravi e in serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Esplosione e incendio in armeria, feriti 4 operai: uno è gravissimo

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