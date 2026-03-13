Un'esplosione si è verificata in un'azienda chimica nella frazione di Zocco, nel comune di Erbusco, vicino a Brescia. Quattro operai sono rimasti feriti, uno di loro in modo grave, mentre gli altri sono stati soccorsi sul posto. La fabbrica coinvolta è la Naniken, e le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione.

Una forte esplosione ha colpito l’azienda chimica Naniken intorno alle ore 7.30 del 13 marzo. Lo stabilimento si trova a Zocco, frazione della città di Erbusco, in provincia di Brescia. Sarebbero cinque gli operai feriti, uno in condizioni molto gravi. In corso gli accertamenti per comprendere la causa dell’esplosione dello stabilimento che si occupa di lavorazione di sostanze a base di ammonio. Esplosione vicino a Erbusco, cosa è successo Come riporta Prima Brescia, l’esplosione presso lo stabilimento a Zocco di Erbusco avrebbe divelto e frantumato i vetri del capannone. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Vigili del Fuoco, l’unità specializzata NBCR, Nucleare Biologico Chimico Radiologico, e Carabinieri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Esplosione nell'azienda chimica Naniken a Zocco di Erbusco vicino Brescia, grave uno dei 5 operai feriti

Articoli correlati

Esplosione nell'azienda farmaceutica Frau Pharma ad Agrate Brianza, operai feriti: uno è graveTre operai sono coinvolti in un'esplosione avvenuta nell'azienda Frau Pharma di Agrate Brianza, uno di loro è grave.

Leggi anche: Esplode un forno in un’azienda chimica nel Bresciano: feriti 5 operai, uno è grave

Contenuti e approfondimenti su Esplosione nell'azienda chimica Naniken...

Forno esplode in un’azienda chimica nel Bresciano: cinque operai feriti, uno è graveUn grave incidente industriale si è verificato questa mattina, venerdì 13 marzo, in un’azienda chimica situata nella frazione Zocco di Erbusco, in provincia ... thesocialpost.it

Esplosione in una ditta a Erbusco: coinvolti cinque operai. Uno ricoverato in gravi condizioniUn botto fortissimo, avvertito in tutta la zona industriale di Zocco di Erbusco, nel bresciano. Erano le 7.30 quando un forno per il disseccamento di materie plastiche è esploso alla Planichem, aziend ... rainews.it