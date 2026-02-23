Esplosione nell' azienda farmaceutica Frau Pharma ad Agrate Brianza operai feriti | uno è grave

Un'esplosione ha colpito l’azienda farmaceutica Frau Pharma ad Agrate Brianza, causata da una perdita di gas durante le operazioni di produzione. Tre operai sono rimasti feriti, uno in modo serio e ricoverato in ospedale. Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente per gestire la situazione e soccorrere i presenti. La fabbrica è stata evacuata e i controlli sono ancora in corso per accertare le cause dell’incidente.

