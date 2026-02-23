Esplosione nell' azienda farmaceutica Frau Pharma ad Agrate Brianza operai feriti | uno è grave
Un'esplosione ha colpito l’azienda farmaceutica Frau Pharma ad Agrate Brianza, causata da una perdita di gas durante le operazioni di produzione. Tre operai sono rimasti feriti, uno in modo serio e ricoverato in ospedale. Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente per gestire la situazione e soccorrere i presenti. La fabbrica è stata evacuata e i controlli sono ancora in corso per accertare le cause dell’incidente.
Tre operai sono coinvolti in un'esplosione avvenuta nell'azienda Frau Pharma di Agrate Brianza, uno di loro è grave. La situazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Leggi anche: Esplosione in un’azienda farmaceutica ad Agrate Brianza: tre lavoratori investiti da una fiammata, grave un 19enne
Esplosione alla Frau Pharma di Agrate Brianza: tre operai di un'impresa di pulizie gravemente ustionati da una fiammataUn’esplosione alla Frau Pharma di Agrate Brianza ha causato ustioni gravi a tre operai di un’impresa di pulizie.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Argomenti discussi: Fuga da un serbatoio gpl. Scatta l’emergenza.
Agrate Brianza, esplosione in un'azienda farmaceutica: feriti tre addetti alle pulizie, uno è in gravi condizioniSi tratterebbe di tre addetti alle pulizie, che stavano operando con un macchinario per aspirare i liquidi dal quale, per cause ancora in corso di accertamento, si è originata un'esplosione che li ha ... milano.corriere.it
Esplosione alla Frau Pharma di Agrate Brianza: tre operai di un'impresa di pulizie gravemente ustionati da una fiammataL'incidente poco dopo le 17 di oggi 23 febbraio: hanno 19, 31 e 44 anni. Secondo una prima ipotesi le fiamme sono partite all’improvviso da un aspiratore di liquidi: a causarle potrebbero essere state ... msn.com