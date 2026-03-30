Lonato del Garda esplosione in un’armeria | gravissimo 57enne

A Lonato del Garda si è verificata un’esplosione all’interno di un’armeria, provocando un forte boato e una colonna di fumo che si è alzata dalla struttura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trovato un uomo di 57 anni in condizioni critiche. La zona è stata immediatamente delimitata e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Lonato del Garda (Brescia), 30 marzo 2026 – Lo scoppio, il fumo che si alza dalla struttura e un uomo a terra in gravissime condizioni. Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Lonato del Garda, nel bresciano. Qui, poco prima delle ore 18, sarebbe avvenuta un’ esplosione all’interno di un’armeria. Un uomo di 57anni è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e trasportato agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. Secondo le ricostruzione finora parziali una cartuccia, esplodendo, avrebbe incendiato i materiali infiammabili presenti nei locali. Da qui anche la fuoriuscita del fuomo. I soccorsi e le indagini. I soccorsi, intervenuti con automedica, auto infermieristica e ambulanza, hanno praticato sul ferito a lungo le manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lonato del Garda, esplosione in un’armeria: gravissimo 57enne Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lonato del Garda esplosione in... Leggi anche: Lonato del Garda: Fiera Regionale Lonato del Garda: La via del Sabi, il giappone silenziosoDal 24 gennaio al 22 marzo 2026, la Rocca di Lonato del Garda accoglie nella suggestiva Sala del Capitano la mostra La Via del Sabi –??? – Sabi No... Leggi anche: Tragica scoperta Lonato del Garda: marito e moglie trovati morti in casa dopo giorni. L’ipotesi del monossido di carbonio