Erminio | 300 mm di pioggia in 3 giorni su Abruzzo e Molise

Un ciclone mediterraneo chiamato Erminio sta portando forti precipitazioni su Abruzzo e Molise. In tre giorni si prevedono abbondanti piogge che interesseranno anche le aree del sud. Finora sono stati registrati circa 300 millimetri di pioggia nelle zone colpite. Le autorità monitorano attentamente la situazione per eventuali interventi e misure di sicurezza.

Un ciclone mediterraneo di nome Erminio sta per scatenare tre giorni consecutivi di nubifragi su Abruzzo, Molise e le regioni meridionali. Tra martedì 31 marzo e giovedì 2 aprile si prevedono accumuli pluviometrici fino a 300 mm, con rischi idrogeologici gravi sotto i 700 metri di altitudine. L’evento meteorologico non sarà una semplice perturbazione passeggera, ma un sistema stazionario che porterà piogge torrenziali persistenti sui settori orientali dell’Appennino abruzzese e sulle coste adriatiche del sud Italia. Mentre le zone più elevate riceveranno abbondanti nevicate, i territori pianeggianti affrontano il pericolo di allagamenti immediati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Erminio: 300 mm di pioggia in 3 giorni su Abruzzo e Molise Articoli correlati Maltempo in arrivo su Roma nei Giorni della Merla: attesi fino a 50 mm di pioggiaProprio nei Giorni della Merla, tradizionalmente considerati i più freddi dell’anno, Roma si prepara ad affrontare una fase di maltempo intenso. Venti da tempesta, 300 mm di pioggia: cosa rischia il Sud ItaliaSi prepara una fase di maltempo potenzialmente eccezionale per le Isole Maggiori e la Calabria: ecco cosa potrebbe accadere tra lunedì e martedì e i... Roma: pioggia e allerta gialla, 23 mm di pioggia in arrivoLa pioggia torna a Roma domani, giovedì 12 marzo 2026, con un’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile del Lazio per criticità...