Domani a Roma è prevista pioggia, con 23 millimetri di precipitazioni in arrivo. La Protezione Civile del Lazio ha emesso un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica. La città si prepara a affrontare condizioni meteorologiche avverse, con la pioggia che interesserà diverse zone durante la giornata. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti.

La pioggia torna a Roma domani, giovedì 12 marzo 2026, con un’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile del Lazio per criticità idrogeologica. Gli esperti prevedono cieli coperti e deboli piogge per l’intera giornata, con una precipitazione stimata di 23 mm. Le temperature oscilleranno tra i 11 gradi minimi e i 14 massimi, mentre i venti, inizialmente moderati da sud-sudest al mattino, diventeranno tesi da sud nel pomeriggio. Un’area di bassa pressione sta abbracciando la Regione, determinando instabilità che potrebbe evolvere in acquazzoni o temporali, destinati però ad attenuarsi verso sera. L’impatto diretto sulla vita quotidiana dei romani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma: pioggia e allerta gialla, 23 mm di pioggia in arrivo

Articoli correlati

Maltempo in arrivo su Roma nei Giorni della Merla: attesi fino a 50 mm di pioggiaProprio nei Giorni della Merla, tradizionalmente considerati i più freddi dell’anno, Roma si prepara ad affrontare una fase di maltempo intenso.

Leggi anche: Pioggia e temporali in arrivo, la protezione civile dirama l'allerta gialla: invito alla prudenza

Maltempo Roma, la Grande Cascata di Tivoli in piena è impressionante

Una raccolta di contenuti su Roma pioggia e allerta gialla 23 mm di...

Temi più discussi: Torna il maltempo in Sardegna: nuova allerta meteo per le forti piogge; Meteo Roma, oggi pomeriggio piogge e da giovedì maltempo: le previsioni dei prossimi giorni; Maltempo in Puglia, scatta l’allerta gialla: previste piogge e temporali su Bari e provincia; Pioggia e maltempo: allerta gialla in mezza Italia, da Nord a Sicilia – ecco dove colpisce più forte oggi.

Roma, tornano piogge e temporali: emanata l’allerta meteo, tutti i dettagliPiogge, temporali e possibili grandinate torneranno probabilmente protagonisti a Roma nella giornata di domani. Una goccia fredda nel Mar Tirreno sarà responsabile infatti di un aumento cospicuo ... meridiananotizie.it

Forte grandinata a Roma Nord, pioggia e temporale: grossi chicchi imbiancano le stradeRoma Nord e provincia nel primo pomeriggio di oggi sono interessate da una forte grandinata che ha imbiancato le strade ... fanpage.it

La Roma perde un senatore - facebook.com facebook

Gli arbitri della Serie A: #Massa per la #Roma, #Guida dirige #LazioMilan x.com