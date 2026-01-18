Venti da tempesta 300 mm di pioggia | cosa rischia il Sud Italia

Le previsioni indicano un’intensa ondata di maltempo per il Sud Italia, con venti da tempesta e precipitazioni abbondanti, fino a 300 mm di pioggia. Sardegna, Sicilia e Calabria sono le zone più a rischio, e le autorità monitorano attentamente la situazione. È importante essere informati e prepararsi adeguatamente per i possibili effetti di questo fenomeno atmosferico.

Giorno dopo giorno sono arrivate le conferme, da parte dei modelli matematici meteorologici, sulla severa ondata di maltempo in procinto di colpire il Sud Italia, segnatamente Sardegna, Sicilia e Calabria. Sui settori orientali delle due Isole Maggiori e sulla zona ionica della Calabria si rischiano mareggiate eccezionali ma anche accumuli di pioggia tra 2-300 millimetri. La forza di vento e mare. La causa del maltempo localmente estremo è da ricercare in un vortice mediterraneo innescato da correnti fresche atlantiche con correnti umide dal Nord Africa. Questo mix creerà le condizioni ideali per l'arrivo di venti da Scirocco (Sud-Est) e Levante (Est). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Venti da tempesta, 300 mm di pioggia: cosa rischia il Sud Italia Leggi anche: Tempesta in arrivo sull’Italia, forti venti di Scirocco, pioggia e temporali: le previsioni meteo Leggi anche: Freddo e neve sull'Italia, primi fiocchi a Milano: al Sud preoccupano la pioggia e i venti di burrasca Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tempesta verso la Sardegna: sciroccata da record e tantissima pioggia, cosa dobbiamo aspettarci lunedì e martedì; La Sicilia si prepara al ciclone. Anche a Taormina e dintorni attesi vento, mareggiate e piogge intense; Allerta meteo Sardegna: venti forti, tanta pioggia e mareggiate eccezionali. Previsioni 19-20 gennaio, ipotesi scuole chiuse; Allerta meteo: ciclone BOMBA verso il Sud, attesi venti forti e oltre 300 mm di pioggia in queste 2 regioni. Venti da tempesta, 300 mm di pioggia: cosa rischia il Sud Italia - Si prepara una fase di maltempo potenzialmente eccezionale per le Isole Maggiori e la Calabria: ecco cosa potrebbe accadere tra lunedì e martedì e i conseguenti rischi idrogeologici ... msn.com

