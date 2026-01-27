Maltempo in arrivo su Roma nei Giorni della Merla | attesi fino a 50 mm di pioggia

Durante i Giorni della Merla, Roma si prepara ad affrontare un’intensa ondata di maltempo, con precipitazioni attese fino a 50 mm di pioggia. È importante monitorare le condizioni meteorologiche e adottare le dovute precauzioni per garantire sicurezza e tranquillità durante questo periodo.

Proprio nei Giorni della Merla, tradizionalmente considerati i più freddi dell’anno, Roma si prepara ad affrontare una fase di maltempo intenso. Tra la notte di martedì 27 e giovedì 29 gennaio, sulla Capitale sono attese piogge abbondanti e persistenti, con accumuli che potrebbero superare i 50 millimetri in 48 ore. Secondo le previsioni di ilmeteo.net, il peggioramento sarà legato all’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche che, dopo la tempesta Harry, stanno investendo l’Italia in rapida successione. Gli esperti parlano di un vero e proprio “treno di perturbazioni” destinato a condizionare il tempo per gran parte della settimana.🔗 Leggi su Funweek.it

Nei giorni della merla, il 24 e 25 gennaio 2026, Castiglion Fiorentino ha accolto la Ronda Gibellina.

