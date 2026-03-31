Enrico Letta a Cesenatico | Europa e mercato unico per le imprese locali

Mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 18.00, un ex presidente del Consiglio sarà presente a Cesenatico per partecipare a un evento dedicato al futuro dell’Unione Europea e del mercato unico. L’incontro si terrà in una location locale e vedrà la presenza di diverse persone interessate alle tematiche europee e commerciali. La partecipazione è aperta al pubblico.

Mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 18.00, l’ex presidente del Consiglio Enrico Letta sarà ospite a Cesenatico per un incontro sul futuro dell’Unione Europea e del mercato unico. L’appuntamento si terrà presso il Grand Hotel Da Vinci in viale G. Carducci 7, promosso da RomagnaBanca Credito Cooperativo con la moderazione della giornalista Agnese Pini. Questa iniziativa mira a trasformare le sfide globali in opportunità concrete per il tessuto produttivo regionale. L’incontro rappresenta più di una semplice conferenza; è un tentativo di collegare i grandi temi europei alla realtà delle imprese locali. La scelta di Cesenatico non è casuale, ma riflette la volontà di portare il dibattito di alto profilo direttamente nei territori che ne risentono maggiormente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enrico Letta a Cesenatico: Europa e mercato unico per le imprese locali Articoli correlati L'ex premier Enrico Letta a Cesenatico per parlare del futuro dell’Europa e del mercato unico“Protagonista della serata sarà Enrico Letta - spiega una nota - già presidente del Consiglio dei Ministri, oggi presidente dell’Istituto Jacques... "Le grandi sfide dell'Europa": Baps e Arca Sgr incontrano Enrico Letta per un dibattitoSi terrà a Palermo il prossimo 20 marzo, alle ore 10:30, presso il Grand Hotel et Des Palmes. Leggi anche: Ue: Schlein, 'bene E. Letta, completare mercato unico e proteggere modello sociale europeo'