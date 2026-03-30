L' ex premier Enrico Letta a Cesenatico per parlare del futuro dell’Europa e del mercato unico

Un incontro si è svolto a Cesenatico con l’ex premier Enrico Letta, organizzato da RomagnaBanca Credito Cooperativo. L’evento aveva come tema il futuro dell’Europa e del mercato unico. Durante la discussione sono stati affrontati aspetti relativi alla situazione attuale e alle prospettive future dell’Unione Europea, coinvolgendo pubblico e relatori in un confronto aperto.

“Protagonista della serata sarà Enrico Letta - spiega una nota - già presidente del Consiglio dei Ministri, oggi presidente dell’Istituto Jacques Delors e decano dell’IE University di Madrid" Un momento di confronto per comprendere il presente e immaginare il futuro dell’Europa. È questo l’obiettivo dell’incontro “Il futuro dell’Europa e del mercato unico”, promosso da RomagnaBanca Credito Cooperativo. L’appuntamento è in programma mercoledì 1 aprile 2026 alle ore 18.00 al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico (Viale G. Carducci 7). “Protagonista della serata sarà Enrico Letta - spiega una nota - già presidente del Consiglio dei Ministri, oggi presidente dell’Istituto Jacques Delors e decano dell’IE University di Madrid, tra le principali voci nel dibattito europeo sui temi del mercato unico e della competitività. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - L'ex premier Enrico Letta a Cesenatico per parlare del futuro dell’Europa e del mercato unico Articoli correlati "Le grandi sfide dell'Europa": Baps e Arca Sgr incontrano Enrico Letta per un dibattitoSi terrà a Palermo il prossimo 20 marzo, alle ore 10:30, presso il Grand Hotel et Des Palmes. Leggi anche: Ue: Schlein, 'bene E. Letta, completare mercato unico e proteggere modello sociale europeo'