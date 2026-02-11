Ue | Schlein ' bene E Letta completare mercato unico e proteggere modello sociale europeo'

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso soddisfazione per le parole di Enrico Letta, invitando a lavorare insieme per completare il mercato unico europeo. Schlein ha sottolineato che è fondamentale anche rafforzare il modello sociale, per garantire diritti e tutele in tutta l’Unione. La politica italiana si muove quindi in questa direzione, con l’obiettivo di sostenere un’Europa più integrata e più giusta.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “Occorre completare il mercato unico e proteggere il modello sociale europeo. Enrico Letta nel suo ottimo rapporto indica con proposte concrete come agire in questa direzione. Penso a quella sul 28esimo regime, una opportunità per semplificare il quadro per le imprese. Penso alla parte del rapporto che si concentra sulla necessità di garantire la libertà di restare, oltre quella di circolare: significa politiche sociali, politiche per il diritto all'abitare, lavoro dignitoso e servizi pubblici essenziali”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein oggi, intervenendo alla riunione con i leader dei partiti socialisti europei. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue: Schlein, 'bene E. Letta, completare mercato unico e proteggere modello sociale europeo' Approfondimenti su Elettra Letta Letta a Bologna: “Bene il 2028 per il mercato unico, ora va fatto. Divisi saremo colonie di Usa o Cina” | VIDEO Enrico Letta a Bologna sottolinea l'importanza di rafforzare il mercato unico dell'UE nel 2028, evidenziando che divisi rischiamo di diventare colonie di Usa o Cina. Commissario Ue McGrath: Scudo europeo per democrazia per proteggere valori Ue – Il video Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Elettra Letta Argomenti discussi: Rivolta tra i dem Fascista chi vota Sì? Schlein ci insulta; Referendum giustizia, Schlein: CasaPound? Chi vota Sì non è ben accompagnato; CURA ITALIA: MELONI, ''DA GOVERNO STUPIDA FURIA IDEOLOGICA, CONTE IN UE STA TENENDO IL PUNTO''; I riformisti del Pd alzano la testa, Schlein difende il campo largo ma del programma non c’è traccia. Ue: Schlein, 'bene E. Letta, completare mercato unico e proteggere modello sociale europeo'Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Occorre completare il mercato unico e proteggere il modello sociale europeo. Enrico Letta nel suo ottimo rapporto indica con proposte concrete come agire in questa ... iltempo.it Ue: Schlein, bene appello Pd, investimenti comuni e stop vetiUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Ciclone Harry, Schlein attacca il governo: “Va bene Sanremo... ma il Sud aspetta risposte” https://gazzettadelsud.it/p=2168947 - facebook.com facebook La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha frettolosamente dichiarato chiuso il caso dei Giovani Democratici di Bergamo, dopo le distratte scuse formulate da questi ultimi per aver postato un cartello con la scritta: ‘MEGLIO MAIALE CHE SIONISTA’ c x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.