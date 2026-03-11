Le grandi sfide dell' Europa | Baps e Arca Sgr incontrano Enrico Letta per un dibattito
Il 20 marzo a Palermo, alle 10:30, presso il Grand Hotel et Des Palmes, si svolgerà un dibattito tra rappresentanti di Baps, Arca Sgr e Enrico Letta. L'incontro sarà dedicato alle principali questioni che coinvolgono l’Europa, offrendo uno spazio di confronto diretto tra le parti coinvolte. L’evento si concentra sulle sfide del continente senza approfondire cause o motivazioni.
