Enna | Mpa e Noi Moderati puntano su Contino addio a Comito

A Enna, le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio stanno portando a una svolta politica significativa. Il centrodestra ha deciso di sostenere il candidato Giovanni Contino, lasciando il precedente candidato Francesco Comito. Questa scelta ha determinato il passaggio di Mpa-Grande Sicilia e Noi Moderati a supportare Contino, segnando un cambiamento nelle alleanze politiche locali.

Il di Enna si sta preparando a una trasformazione radicale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, segnate da un improvviso ribaltone nel centrodestra che ha portato Mpa-Grande Sicilia e Noi Moderati ad abbandonare Francesco Comito per sostenere Giovanni Contino. Questa mossa strategica frammenta ulteriormente la destra locale, lasciando Forza Italia ancorata alla candidatura di Paolo Gargaglione mentre Fratelli d’Italia rimane sospesa tra due opzioni divergenti. La corsa al municipio è stata accelerata dall’annuncio del Pd sulla candidatura di Mirello Crisafulli, creando un effetto domino che costringe tutti gli attori politici a definire le loro posizioni con urgenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enna: Mpa e Noi Moderati puntano su Contino, addio a Comito Articoli correlati Enna: Comito guida il centrodestra, l’unità si consolidaIl 15 marzo 2026, nel cuore della provincia di Enna, il Centrodestra ha formalizzato la sua unità dietro una candidatura precisa. Cosenza: Noi Moderati punta su Forza Italia, Faragalli sfida perNoi Moderati scommette su Forza Italia: la strategia per le Provinciali di Cosenza Le elezioni provinciali di Cosenza, in programma per l’8 marzo,... Stadio Roma: Noi moderati e Forza Italia votano a favore su Pfte in CampidoglioÈ atteso il voto favorevole da parte di Noi moderati e di Forza Italia in Assemblea capitolina riguardo alla delibera sul Piano di fattibilità...