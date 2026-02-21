Cosenza | Noi Moderati punta su Forza Italia Faragalli sfida per
Noi Moderati ha deciso di sostenere Forza Italia nelle prossime elezioni provinciali di Cosenza, in programma l’8 marzo. La scelta nasce dalla volontà di rafforzare la propria presenza politica nel territorio, puntando su una alleanza consolidata. Il Movimento Giovanile di Noi Moderati ha annunciato ufficialmente il supporto alla lista di Forza Italia, puntando a ottenere un ruolo chiave nel risultato elettorale. La campagna politica si intensifica in vista della scadenza delle candidature.
Noi Moderati scommette su Forza Italia: la strategia per le Provinciali di Cosenza. Le elezioni provinciali di Cosenza, in programma per l’8 marzo, vedono il Movimento Giovanile di Noi Moderati compiere una mossa strategica significativa: l’adesione alla lista di Forza Italia. Questa decisione, frutto di un’attenta analisi del contesto politico locale, mira a rafforzare la presenza del partito all’interno dell’amministrazione provinciale e a massimizzare le possibilità di successo elettorale, in un territorio tradizionalmente caratterizzato da una frammentazione partitica e da una complessa rete di alleanze.🔗 Leggi su Ameve.eu
Elezioni provinciali: Forza Italia, Lega e Noi Moderati presentano una lista unicaDurante le prossime elezioni provinciali di Salerno, Forza Italia, Lega e Noi Moderati uniranno le forze presentando una lista condivisa, rappresentando i loro simboli.
Cosenza: Faragalli sfida Caruso per la Provincia, il centrodestra cerca l’unità dopo la legge Delrio.Francesco Faragalli ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Provincia di Cosenza, sfidando il favorito Caruso, dopo che il centrodestra ha deciso di unire le forze per superare le divisioni legate alla legge Delrio.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
